O Rio Grande do Sul terá sua primeira delegacia especializada na investigação sobre o tráfico de armas até o final do primeiro semestre do ano que vem. A informação foi antecipada em entrevista para GZH nesta quarta-feira (1º), pelo secretário da Segurança Pública do Estado, Sandro Caron, que revela, ainda, que escrivães e inspetores estão sendo treinados nesta especialidade, na turma de concursados que passa por formação na Academia de Polícia, em Porto Alegre.