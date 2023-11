Uma operação da Polícia Federal (PF), desencadeada nesta quarta-feira (8), resultou na prisão de dois suspeitos de planejar atos terroristas contra a comunidade judaica no país. Foram cumpridos ainda 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. As ordens de prisão foram executadas em São Paulo. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.