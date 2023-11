O líder do grupo libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, elogiou nesta sexta-feira (3) o ataque do Hamas a Israel de 7 de outubro, nos seus primeiros comentários públicos desde o início da guerra. Milhares de pessoas se aglomeraram em uma praça nos subúrbios de Beirute, capital do Líbano, para assistir ao discurso televisionado de Nasrallah.