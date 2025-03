Após bate-boca com Trump, Zelensky diz que está confiante de que relacionamento pode ser recuperado

Após discussão, o ucraniano expressou gratidão ao povo americano em postagem no X.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não se desculpou pela discussão acalorada com o presidente dos EUA, Donald Trump, no Salão Oval, mas disse à Fox News em uma entrevista exclusiva que está confiante de que o relacionamento entre eles pode ser recuperado .

— Acho que temos que ser muito abertos e honestos e não tenho certeza de que fizemos algo ruim. Acho que algumas coisas devem ser discutidas fora da mídia, com todo o respeito à democracia e à mídia livre.

Bate-boca na Casa Branca

Zelensky se encontrou com Trump na Casa Branca nesta sexta-feira (28). O encontro, parte das negociações para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, e estabelecimento de acordo para exploração de terras raras pelos EUA no país, não saiu como o esperado. Trump levantou a voz e chamou o ucraniano de "desrespeitoso".

O encontro no Salão Oval aconteceu em um momento em que Trump tem intensificado diálogo com o presidente Vladimir Putin , presidente da Rússia. A relação é alvo de críticas por Zelensky.

A reunião teve momentos de discordância, especialmente quando Zelensky expressou relutância em fazer concessões a Putin e Trump enfatizou a necessidade de gratidão por parte de do ucraniano, levando a um confronto verbal. Uma acusação de desrespeito por parte do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, incendiou o encontro com Zelensky.