Três pessoas envolvidas na ação que jogou uma picape carregada de maconha nas águas do Rio Uruguai viraram réus na Justiça de Santa Catarina. Conforme a polícia, o arremesso do veículo ocorreu para fugir de uma abordagem policial. Já na água, o motorista tentou fugir nadando, mas foi capturado e preso pelas equipes. Dentro da caminhonete, foram encontrados 776 quilos de maconha. O caso ocorreu no último dia 8, na cidade de Caxambu do Sul, próximo à divisa do Estado Catarinense com o Rio Grande do Sul.