Três pessoas foram presas na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Na noite de quarta-feira (8), o trio tentava escapar de uma abordagem policial na cidade de Caxambu do Sul, no oeste catarinense. Na fuga, em direção a Rio dos Índios, município do norte do RS, um dos suspeitos jogou uma picape roubada, carregada com 776 quilos de maconha, no Rio Uruguai.