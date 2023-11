No fim da tarde da última segunda-feira (27), um motorista estava parado numa fila perto de uma escola, no bairro Três Figueiras, na zona norte de Porto Alegre, quando foi abordado por um assaltante armado. O alvo do criminoso era o relógio Rolex no pulso da vítima. O bandido fugiu logo depois numa motocicleta. O caso é o 18º deste tipo registrado no último ano na Capital. Três paulistas suspeitos de envolvimento neste crime, e investigados por outros, foram presos no dia seguinte pela Polícia Civil em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Seis relógios foram recuperados na ação, entre eles o que foi levado no último roubo.