O crime de descaminho — que corresponde ao comércio de mercadorias autorizadas no país, porém sem percorrer os caminhos legais para o recolhimento de impostos — é o novo alvo dos investimentos de organizações criminosas no Rio Grande do Sul. No passado recente, o delito foi tratado como objeto de iniciativas isoladas, encerrando grande parte das investigações com a captura de produtos e identificação dos transportadores.