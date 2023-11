O Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil gaúcha (Deic) realiza, na manhã desta terça-feira (28) ,a Operação Aposta Suja, contra lavagem de dinheiro ganho com a jogatina ilegal - sobretudo caça-níqueis e jogo do bicho. Os alvos são empresários gaúchos e catarinenses. Entre eles, familiares de João Carlos Franco Cunha, o Jonca, bicheiro morto a tiros em 2021 e um dos líderes do Grupo da Sorte, consórcio que banca a jogatina clandestina em Porto Alegre.