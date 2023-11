Dois homens foram indiciados por um homicídio que ocorreu na madrugada do último sábado, dia 18 de novembro, em Porto Alegre. A Brigada Militar prendeu os suspeitos de espancarem a vítima de 37 anos até a morte, no Centro Histórico. O corpo foi encontrado no chão, na Rua dos Andradas. Ao lado dele havia uma pedra, um tijolo e um pedaço de madeira.