Uma operação da Polícia Civil contra um grupo que falsificava assinaturas de delegados e mandados judiciais resultou em duas prisões e na apreensão de mais de 10 armas, incluindo três fuzis, na região metropolitana de Porto Alegre. Os criminosos também tinham envolvimento em um esquema de comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas, segundo a investigação. O trabalho ocorreu entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (21) e foi realizado pela 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (3ª DIN), do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).