O desaparecimento e a morte de Evandro Ramos Caetano, aos seis anos, chocaram o Brasil em abril de 1992. Em julho do mesmo ano, sete pessoas confessaram o crime e disseram que usaram o menino em um ritual macabro – o que levou o caso a ser conhecido como o das “Bruxas de Guaratuba” (cidade do litoral do Paraná, onde ocorreram os fatos). As informações são do portal g1.