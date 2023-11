Buscando realizar o sonho da casa própria, a vendedora autônoma Helen Tais Raimundo, e seu marido, o conferente de almoxarifado Marcelo dos Santos de Mello, adquiriram um terreno no Loteamento Província de São Pedro, no bairro Olaria, em Canoas. Em julho de 2021, eles assinaram os contratos da compra do terreno e da construção do imóvel. Mas a residência nunca foi finalizada. Eles estimam prejuízo de R$ 70 mil.