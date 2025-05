Lula diz que Ancelotti é bom técnico, mas que problema da Seleção é a safra de jogadores

— O problema do Brasil: estamos numa entressafra de jogadores que não é igual à que já tivemos. Se você comparar com 58, com 62, com 70, com 76, com 82, com 86, 2002, 2006... Essa safra é mais frágil do que aquelas do ponto de vista de jogador. É só lembrar do nosso ataque em 2002 e 2006 pra você ver que estamos longe daquilo lá — disse Lula, ao deixar o Fórum China-Celac, em Pequim, na China.