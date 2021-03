Mistério em Anta Gorda Busca por nova prova é aposta para descobrir o que aconteceu com gerente de banco desaparecido há mais de dois anos Jacir Potrich, 55 anos, sumiu do condomínio onde morava no Vale do Taquari em novembro de 2018. Caso voltou à estaca zero após STJ encerrar ação contra o suspeito