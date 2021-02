Indicadores de criminalidade do RS O que explica a disparada de homicídios na Serra e a redução de assassinatos na Região Metropolitana Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Canela ficaram entre as 10 cidades gaúchas com mais assassinatos em janeiro de 2021, em posições que em igual período de 2020 ocupadas por Alvorada, Viamão e Sapucaia do Sul