Porto Alegre Lei de incentivo, reforço na Guarda Municipal e mais tecnologia para flagrar delitos: os planos do secretário de segurança da Capital Depois de comandar a Brigada Militar no RS, coronel Mário Ikeda traça planos à frente da pasta que incluem captar recursos junto ao setor privado e instalar software que analisam comportamentos de imagens captadas pelas câmeras do Centro Integrado de Comando da Cidade (Ceic)