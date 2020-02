Bahia Polícia diz que esconderijo de miliciano suspeito de matar Marielle tinha quatro armas e 13 celulares Adriano Magalhães da Nóbrega, ex-capitão do Bope, morreu em confronto com os agentes neste domingo. Ele foi homenageado pelo senador Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio duas vezes