Polícia Civil / Divulgação

Uma operação policial foi realizada na manhã desta quarta-feira (1º), em Passo Fundo e Carazinho, no norte do Estado, para prender integrantes de uma quadrilha que realizava roubos a residências. O grupo usava camisetas da Polícia Civil para praticar os crimes e agia com violência, ameaçando e agredindo as vítimas.

Foram cumpridos três mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. No total, sete suspeitos foram presos.

A ação foi realizada pela 1ª Delegacia e pela Delegacia Especial em Furto e Roubo, Entorpecentes e Captura (Defrec), ambas de Passo Fundo. O delegado Diogo Ferreira, um dos responsáveis pela Operação Repique, que contou com 55 agentes, diz que todas as ordens judiciais foram cumpridas.

Entre os detidos, estão três integrantes da quadrilha e mais quatro traficantes, que foram presos em flagrante. Segundo a polícia, o grupo agia na área urbana e na área rural.

Dois casos foram confirmados nos últimos dias, mas, com as prisões dos ladrões, Ferreira acredita que outras vítimas possam ser identificadas.

– Os investigados demonstram audácia por se passarem por policiais, sendo que, após renderem as vítimas, eram agressivos com as mesmas, aterrorizando-as com ameaças e agressões físicas – relata o delegado.

Um dos roubos foi no dia 26 de agosto, quando joias, dinheiro e objetos foram roubados em um apartamento na cidade de Passo Fundo. Os criminosos entraram no local anunciando que eram policiais.

O outro roubo foi no dia 23 de outubro, na comunidade de Bela Vista, área rural do município. Pelo menos cinco bandidos chegaram ao local em um veículo com giroflex e usando camisetas da Polícia Civil.