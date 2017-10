Agentes da força-tarefa da Polícia Civil, que investiga assaltos a ônibus, prenderam mais um integrante de uma quadrilha que agia em Porto Alegre e em Canoas. A prisão ocorreu no bairro Guajuviras, em Canoas, e o suspeito era motorista do grupo, que teve o líder preso em junho na mesma região. Todos os produtos roubados dos passageiros de coletivos eram revendidos em brique montado pelos próprios criminosos ou em grupos de WhatsApp .

O delegado Alencar Carraro, um dos responsáveis pela força-tarefa, diz que, desta vez, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva. O motorista da quadrilha, Erivan Gomes Rosa, 27 anos, foi detido em casa e também foi cumprido mais um mandado de prisão para o líder do grupo, Daniel Monteiro Pacheco, 30 anos, que já é detento no Presídio Central.

- Este é o terceiro mandado de prisão contra Pacheco, responsável por montar o brique em um condomínio na estrada do Nazário, em Canoas - destaca Carraro.

Em relação ao motorista preso, a polícia informa que ele admitiu em depoimento a participação em pelo menos oito roubos a coletivos na Capital, entre abril e junho deste ano. O preso também disse aos agentes que apenas dirigia o carro para levar e buscar os assaltantes durante os roubos. O delegado Carlos Wendt, também da força-tarefa, destaca que já foram nove suspeitos presos desta quadrilha. Alguns integrantes também participaram, de forma isolada, de roubos a estabelecimentos comerciais, metrô e de veículos na Região Metropolitana. Essa quadrilha começou a ser investigada em fevereiro deste ano. A prisão do motorista do grupo ocorreu no final da noite de segunda-feira (30) e só foi divulgada na manhã desta terça-feira (31).