Um cerco policial no bairro Morada do Vale 3, em Gravataí, na noite de terça-feira (31), prendeu Felipe Nassif Lopes, 25 anos – considerado um dos líderes do tráfico de drogas em Cachoeirinha. Ele foi preso em uma ação integrada entre os setores de inteligência dos batalhões da Brigada Militar (BM) das duas cidades, que receberam uma denúncia anônima sobre o paradeiro do homem.