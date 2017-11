Campanha "issoéfeminicídio" é apoiada pelo movimento Minha Porto Alegre Reprodução / Internet

No primeiro dia de 2018, a Polícia Civil gaúcha passará a utilizar, desde o início da investigação, o termo feminicídio nos casos de assassinatos de mulheres motivados por gênero. Atualmente, quando uma mulher é morta nestas circunstâncias, o crime é tipificado como homicídio no boletim de ocorrência e, só ao fim do inquérito, ganha status de feminicídio. Não haverá mudanças, entretanto, nos processos de apuração e indiciamento. A investigação continua a cargo das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), onde elas existem, e, nas demais, com as delegacias locais ou de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

— A diferença é que, estatisticamente, o feminicídio só era contabilizado após o indiciamento. Agora, desde o início poderemos acompanhar a incidência deste crime. Claro que, ao fim da investigação, poderá ser concluído que a morte não foi motivada por questão de gênero — esclareceu o chefe de Polícia, delegado Émerson Wendt.



Conforme os indicadores da violência contra a mulher, divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), 65 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul nos primeiros nove meses do ano por discriminação de gênero. Na comparação com o mesmo período de 2016, quando 75 feminicídios foram consumados, houve queda de 13%.

Já os feminicídios tentados tiveram alta de 39%, ao subir de 178 para 247 ocorrências. Desde 2013, quando o governo passou a disponibilizar os indicadores de feminicídios tentados, nunca houve tantos registros como em 2017.

Para a coordenadora das 22 unidades das Deams no Estado, delegada Adriana Regina da Costa, a adoção do termo pela Polícia Civil nos boletins de ocorrência, além representar uma conquista das mulheres, ajudará no trabalho de prevenção e adoção de políticas públicas.

— Poderemos trabalhar em cima destes dados. Ter noção da quantidade de feminicídios antes mesmo de remetê-los ao Judiciário — avaliou.

A tipificação de feminicídio nos boletins de ocorrência é uma das bandeiras levantadas pelo movimento Minha Porto Alegre. Na campanha "issoéfeminicídio", o grupo afirma não aguentar "tantas vidas virando números e esses números não serem contabilizados da forma correta". Para eles, é "preciso saber quando foi feminicídio para que isso se transforme em estatísticas úteis, que permitam compreender e enfrentar essa violência que vitimiza as mulheres gaúchas todos os dias".

— Temos números que não são reais. Lutamos por dados mais confiáveis que permitam traçar políticas públicas que realmente visem a proteção da mulher vítima de violência. Hoje, a maioria dos feminicídios é tratada como crime passional — destaca a diretora do Minha Porto Alegre, Carolina Soares, 30 anos.

Feminicídios consumados entre janeiro e setembro

2012 - 83

2013 - 74

2014 - 53

2015 - 73

2016 - 75

2017 - 65

Feminicídios tentados entre janeiro e setembro

2013 - 170

2014 - 213

2015 - 228

2016 - 178

2017 - 247

Feminicídio

Conforme a Lei 13.104, ou Lei do Feminicídio, considera-se enquadrado nesse crime quem mata uma mulher por questões de gênero. Isso ocorre em casos de violência doméstica, menosprezo e discriminação por ser do sexo feminino. A pena para feminicídio varia de 12 a 30 anos, assim como nos homicídios qualificados.

Projeto na mesa de Michel Temer