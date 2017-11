Uma adolescente de 15 anos foi estuprada por um criminoso no Parque da Redenção, em Porto Alegre, pouco antes das 22h deste domingo (5). De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, ela estava acompanhada de uma amiga de 13 anos, caminhando na Rua José Bonifácio, onde pegariam um ônibus para ir para casa, quando foram abordadas por um homem. Ele disse estar armado e levou as duas meninas para dentro do parque, em uma área escura e sem movimentação de pessoas.