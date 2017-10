A Polícia Civil desarticulou, nesta terça-feira (24), uma organização criminosa especializada no ataque a canteiros de obras de grandes construtoras em Porto Alegre e Canoas com o propósito de roubar principalmente materiais elétricos. A Operação Mãos à Obra, da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), cumpre 38 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva e temporária.