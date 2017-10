Responsável pelo complexo penitenciário de Canoas, a juíza de direito do 1º juizado da 2ª Vara de Execuções Criminais (VEC), Patrícia Fraga Martins lamenta a possibilidade de ocupação da Pecan 2 com auxílio de força-tarefa da Brigada Militar . A magistrada avalia que a penitenciária não está apta a receber presos em razão de deficiências estruturais que comprometem, inclusive, a segurança do local.

Defensora do modelo projetado para a Pecan, Patrícia assegura que a estrutura canoense não foi pensada para "ações descoordenadas" ou "decisões tomadas a toque de caixa", sem "responsabilidade penal". A Pecan 1, unidade em funcionamento no complexo, é tida como modelo no Estado pela baixa reincidência e inexistência de facções consolidadas. Sobre ações para impedir a utilização da penitenciária neste momento, Patrícia disse que irá esperar manifestação oficial do governo.