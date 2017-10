Um homem foi preso dentro do supermercado Asun da Avenida Flores da Cunha, a principal via de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, às 4h20min desta sexta-feira (27). De acordo com a Brigada Militar, ele foi localizado escondido na câmara fria do estabelecimento.

Conforme a BM, os policiais foram até o mercado após as câmeras flagrarem o suspeito próximo dos terminais bancários, na parte da frente do prédio. Uma viatura da BM foi enviada e, quando se aproximou, o suspeito saiu correndo. Os PMs decidiram quebrar a chutes a vidraça do mercado e começaram as buscas, que terminaram no açougue. O suspeito se entregou sem reagir. Ele teria contado aos policiais que o prenderam que estava sozinho e que entrou por uma janela lateral.