Um assaltante em fuga invadiu uma casa e fez reféns mulher e quatro crianças no bairro Jardim Betânia, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, por volta das 6h desta sexta-feira (20). De acordo com a Brigada Militar (BM), o criminoso exigia a presença de uma ambulância para levá-lo até um hospital e chegou a ameaçar matar a família.

Conforme a BM, a negociação na Rua Cidreira durou cerca de 25 minutos e foi coordenada pelo capitão Adonis Longaray, do 26º Batalhão da Brigada Militar. O oficial afirma que ele e os colegas acataram o pedido do bandido, que estava baleado em uma das pernas, para não colocar a família em risco.

Assim que a equipe do SAMU chegou, o suspeito jogou a pistola que segurava na direção dos policiais. O criminoso, que não teve o nome revelado, saiu da casa com as mãos para o alto e caminhou até os policiais. O homem foi algemado e conduzido inicialmente para a ambulância e depois para um hospital, onde é mantido sob custódia.