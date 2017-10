Um jovem de 25 anos foi morto a tiros, nesta terça-feira (17), em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. O crime ocorreu na Rua Ermelindo Thomasia, no bairro Lomba da Palmeira.

A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sapucaia do Sul investiga o caso, e a hipótese trabalhada é de que Fabrício tenha sido morto por causa de desavenças com moradores da região. Vizinhos e familiares da vítima serão chamados para depor.

Violência em Sapucaia

No fim de semana, duas pessoas foram mortas a tiros em Sapucaia do Sul. No sábado (14) um jovem de 23 anos foi atingido por vários disparos dentro de uma residência na Rua Tocantins, no bairro Horto Florestal. Já no domingo (15), um homem de 51 anos foi morto durante um assalto na Avenida Américo Vespúcio.