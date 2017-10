De acordo com o delegado Rogério Baggio, o adolescente prestou um longo depoimento e descreveu os fatos que antecederam o ataque. A suspeita da Delegacia de Homicídios e do próprio jovem é de que a tentativa de homicídio tenha sido uma represália à brutalidade do crime. Rosilei Hanauer Lima, 32 anos, Sabrina de Lima, 11 anos, e Ana Vitória Siqueira Hanauer, de um ano e sete meses foram enforcadas e tiveram a casa incendiada, na cidade do Vale do Caí.

No depoimento, ele disse que foi orientado pelos agentes da Fase a não contar os motivos da detenção. No entanto, quando chegou no dormitório, foi questionado pelos outros internos sobre as circunstâncias do crime. Também afirmou que percebeu uma movimentação estranha dos companheiros de dormitório, que mantinham contato através de uma grade com os outros internos e prometiam que iriam realizar um "serviço".