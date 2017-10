A Delegacia de Homicídios de Gravataí investiga o assassinato do motoboy Jeremias da Silva Felippe, 22 anos, ocorrido na madrugada do dia 7 de outubro na altura da parada 68 da Avenida Dorival de Oliveira. O jovem não tinha antecedentes criminais e trabalhava para uma rede de lancherias da Região Metropolitana. As motivações da morte ainda não foram esclarecidas. O fato não era divulgado pelos agentes em função da paralisação da categoria devido o parcelamento de salários.

O delegado Felipe Borba, responsável pela investigação, diz que não tem imagens do crime e nem suspeitos identificados. Testemunhas já foram ouvidas. Por enquanto, a polícia trabalha com duas hipóteses: latrocínio (roubo com morte) e vingança.