Depois de incêndio ocorrido em Capela de Santana, adolescente que confessou ser autor do fato sofreu tentativa de homicídio na Fase Félix Zucco / Agencia RBS

Policiais da Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo estão ouvindo durante toda a manhã desta terça-feira (17) os dois internos da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) do município sobre a tentativa de homicídio de um adolescente de 17 anos.

O jovem confessou na semana passada ter assassinado Rosilei Hanauer, 34 anos, e as duas filhas dela em Capela de Santana, no Vale do Caí. Após o crime, a casa foi incendiada.

Também estão sendo ouvidos o adolescente envolvido nos dois casos, um como vítima e outro como autor confesso, e testemunhas.

O objetivo é comprovar a motivação do crime. Em depoimento inicial à polícia, um agente socioeducativo, que impediu a tentativa de homicídio na semana passada, informou ter ocorrido uma represália ao incêndio com as três mortes.

Os policiais civis precisam da confissão de forma oficial para concluir o inquérito. A investigação é conduzida pelo delegado Rogério Baggio. Segundo ele, os autores usaram um cadarço e uma toalha molhada para enforcar e sufocar o adolescente.

Outra apuração

Em relação ao incêndio, o delegado Rodrigo Zucco é o responsável pelo inquérito. Segundo o policial, a motivação foi financeira.

No entanto, não pode dar mais detalhes e nem divulgar o envolvimento que as vítimas tinham com o adolescente em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Nestes casos, mesmo sendo o responsável pelo ato infracional, o suspeito não pode ser exposto.