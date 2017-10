Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Desde a noite desta sexta-feira (27), Gravataí tem um reforço no policiamento superior a 60% no efetivo empregado durante os dias da semana. A medida foi tomada pelo fato de que este é o primeiro fim de semana após o atentado em uma festa no bairro Morada do Vale II com duas mortes e 33 pessoas baleadas.

Segundo o comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOE), major Cláudio Feoli, policiais foram deslocados por tempo indeterminado para o município na última quarta-feira para conter a violência. No entanto, como sempre ocorre uma maior incidência de ocorrências entre as sextas e os domingos, o BOE enviou mais PMs para Gravataí, estendeu o horário de atuação nas ruas e mudou a estratégia operacional em relação aos locais para policiamento.

O major Feoli explica que, por uma questão estratégica, o total do efetivo empregado não está sendo revelado, apenas destaca que é um número expressivo. Os policiais do BOE estão dando apoio aos PMs do 17º Batalhão, que tem base em Gravataí. A Secretaria da Segurança trabalha com um regime de horas extras para que outras cidades que possam precisar do BOE não fiquem prejudicadas.

Além do efetivo, que conta ainda com o grupo de operação com cães, policiamento a cavalo e um helicóptero, um sistema de computadores auxilia o trabalho policial no mapeamento dos horários e dos locais de crimes mais violentos. A Polícia Civil também enviou seis investigadores para a Delegacia de Homicídios para que atuem principalmente em casos com maior violência.

Após o atentado, Gravataí virou inclusive área de risco no Facebook. Usuários da rede social e que são moradores da cidade receberam um alerta com um "check-in de segurança". O ataque no bairro Morada do Vale II disparou o mecanismo.

Em relação à investigação, o delegado Felipe Borba, da Delegacia de Homicídios, diz que não foi um ataque com o objetivo de tomar pontos de drogas, mas para demonstrar poder entre as facções rivais na cidade. Alguns suspeitos já foram identificados e um deles teve prisão preventiva decretada. Se trata de João Daniel Duarte de Souza, 18 anos.

Nesta sexta, foi preso um suspeito de matar um motoboy na cidade no mês de agosto. Ele também é apontado como um dos autores do ataque a tiros. Ao todo, oito criminosos estão envolvidos no crime.