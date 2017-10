Disparos transformaram o cenário na Morada do Vale II

— Quando eu comecei a ouvir uns estouros que pareciam tiros, saltei de onde eu estava olhando televisão e abri a porta. Fui atropelada por aquelas meninas e meninos, que entraram na casa tentando se proteger e eu, desesperada, só pensava na minha filha e no meu filho e não encontrava eles. Foi o terror. O verdadeiro Rio de Janeiro que a gente vê na televisão.

O relato é da dona de casa de 45 anos, que prefere não ser identificada, que sediava a festa interrompida pelo ataque a tiros por volta das 2h30min deste domingo (22). Àquela altura, a filha, que comemorava 25 anos e organizava a festa, já estava ferida, com um disparo no ombro esquerdo. O filho, de 18, escondeu-se em um canto da garagem.

— Pensei que eu tinha que achar um jeito das balas não me pegarem. Achei que iriam matar todo mundo. Abri uma geladeira velha e fiquei atrás da porta — conta o rapaz.

Pelas ruas da Morada do Vale II, em Gravataí, não há esquina em que se pare e o assunto não seja o crime da madrugada. E, em cada roda de conversa, alguém conhece pelo menos um dos baleados.

Foi isso o que aconteceu, por exemplo, com um menino de 14 anos, atingido de raspão na cabeça. Ele é primo de Thaís Pires da Silveira, 24 anos, que morreu no ataque. Até momentos antes da invasão de pelo menos seis criminosos, o adolescente participava de uma festa de 15 anos no salão da igreja que fica a cerca de 150 metros de onde ocorria a social (festa a céu aberto).