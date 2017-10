Um funcionário de uma terceirizada da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) foi morto com um tiro no peito na Rua Ítalo Bruto, no bairro Espírito Santo, na zona sul de Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (25).

Conforme a Brigada Militar, Alexandre Farias de Vargas, 49 anos, fazia ligação em um poste de luz no local. O caminhão da empresa que presta o serviço estava bloqueando parcialmente a saída da garagem do autor do disparo. Segundo testemunhas, o homem teria discutido e o Vargas teria pedido que ele esperasse o término do serviço.