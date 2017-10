Uma jovem morreu ao tentar escapar de um sequestro no bairro Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, na noite de terça-feira (24). A ação dos criminosos teve fim quando Vanessa Ferreira Flores, 23 anos, pulou de um carro em movimento, na Avenida Ignes Fagundes. Conforme a Polícia Civil, a fuga da vítima irritou os bandidos, que abriram fogo contra ela. A mulher chegou a ser socorrida até o Hospital Cristo Redentor, passou por cirurgia, mas morreu na madrugada desta quarta-feira (25).

Uma criança de cinco anos que passeava na rua com a avó no momento dos disparos acabou sendo atingida. Segundo a Polícia Civil, o tiro perfurou o abdômen da menina e o estado de saúde dela é grave.

O crime teve início por volta de 19h30min, na casa da vítima, na Alameda B da região conhecida como Vila Bita. De acordo com a investigação, dois bandidos invadiram a casa e levaram ela e o filho, de três anos, em uma Ecosport - que pertenceria ao companheiro da mulher. Os criminosos ainda aceitaram passar na casa da mãe da sequestrada para deixar a criança de três anos e depois voltaram ao carro com a mulher rendida. No meio do caminho, a vítima decidiu fugir, pulando em direção ao ponto em que criança e avó caminhavam na rua.