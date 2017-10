Além de terem ocorrido em trechos próximos da BR-290, em todos as ações, bandidos encapuzados utilizaram armas longas e carros para abordar veículos que transportam turistas queriam para Rivera, no Uruguai, ou, desta vez, que vinham da Argentina. O delegado Nedson Ramos, responsável pela delegacia de Butiá, local onde a ocorrência desta noite foi registrada, não descarta a hipótese de que uma mesma quadrilha seja responsável pelos assaltos.

– Temos dois casos semelhantes, um em Caçapava e outro em Cachoeira, com as mesmas características. A única diferença é que neste o ônibus vinha da fronteira – analisou.

No caso desta madrugada, o ônibus vindo da Argentina trafegava pelo km 185 da BR-290, em Minas do Leão, na Região Carbonífera, quando quatro homens em um veículo Toyota Corolla interceptaram o veículo e realizaram disparos para o alto. O ônibus foi conduzido para uma região um pouco mais afastada, onde os bandidos assaltaram os 43 passageiros.

Além dos quatro assaltos registrados na BR-290, oito criminosos atacaram um ônibus de excursão no último dia 17 na BR-116, em barra do Ribeiro, no sul do Estado. Eles roubam pertences de 28 passageiros.