Em visita a Pelotas, ministra da Saúde conhece obras e promete empenho para ajudar a equipar e manter hospitais da região

Nísia esteve acompanhada do prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, e de parlamentares da região e do RS. UFPel / Divulgação

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitou Pelotas nesta quinta-feira (23) para conhecer obras em andamento, se reunir com gestores municipais do sul do Estado e apresentar o Programa Mais Acesso a Especialistas. Durante a visita, a representante da pasta também conheceu as instalações da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

A visita teve caráter institucional. No início da agenda a ministra conheceu duas grandes obras que devem alavancar o atendimento básico de saúde no sul do Estado: o novo Pronto Socorro Regional, que será inaugurado nos próximos meses, e o novo Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), que já possui blocos entregues à população e conta com financiamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Durante o encontro com os gestores, a ministra ouviu preocupações sobre o custeio dos hospitais e as dificuldades para mantê-los em funcionamento. Ela se comprometeu a trabalhar de forma conjunta com a prefeitura para buscar habilitações e a compra de equipamentos. Além disso, os hospitais poderão ser incluídos em programas de redução de filas e no Programa Mais Acesso a Especialistas.

Leia Mais Daniela Brizolara é a primeira mulher negra a assumir a prefeitura de Pelotas

— Vamos trabalhar todas as pautas prioritárias que ouvimos aqui. A visita mostrou a perspectiva, tanto no Pronto Socorro quanto no Hospital Escola, de transformar Pelotas em uma grande cidade de referência no SUS — afirmou a ministra.

A equipe do Ministério da Saúde também apresentou as estratégias para o combate à dengue, anunciando a aquisição de mosquitos contaminados com a bactéria Wolbachia junto à Fiocruz para a cidade de Pelotas. O mosquito portador dessa bactéria realiza o controle biológico do Aedes aegypti.

Na visita à Faculdade de Medicina da UFPel, a ministra destacou a importância acadêmica de Pelotas para a medicina gaúcha. Com dois cursos de Medicina – na UFPEL e na Universidade Católica de Pelotas (UCPel) – a cidade forma anualmente centenas de profissionais para o mercado. Além disso, Pelotas tem grande relevância na pesquisa e nos estudos sobre a evolução da medicina.

— Pelotas tem uma importância e relevância nacional na área de pesquisa. Espero que possamos trabalhar ainda mais de forma conjunta com as duas universidades para ampliar a parceria científica e o trabalho desenvolvido aqui — afirmou Nísia.

Leia Mais Homens armados invadem campus da UFPel e roubam armamento de vigilantes