Doses de vacina indiana contra covid-19 serão distribuídas aos municípios a partir desta sexta-feira 

Não há previsão de quando as doses começam a ser aplicadas.

O lote de 90 mil vacinas contra covid-19 produzidas pelo laboratório Instituto Serum, da Índia, recebido pelo Rio Grande do Sul na última semana será distribuído aos municípios a partir desta sexta-feira (13). As pastas municipais de saúde estão informando o quantitativo desejado à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) do Estado.