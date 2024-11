A Fundação Universitária de Cardiologia (FUC) e trabalhadores de três hospitais administrados pela instituição antes de entrar em recuperação judicial encaminharam um acordo nesta segunda-feira (4). A proposta, apresentada em mediação no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, prevê o pagamento de mais de R$ 38 milhões em verbas rescisórias. A proposição, no entanto, ainda precisa ser aprovada pela categoria.