Influenciadores na maturidade promovem conexões para a inclusão

A expectativa de vida dos brasileiros aumentou, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com dados do Censo Demográfico 2022. A média de idade passou de 71,1 anos, em 2000, para 76,4 anos, em 2023 – sendo 79,7 anos para as mulheres e 73,1 anos para os homens. A tecnologia tem papel importante nessa realidade, tanto pelo avanço da medicina – que propicia facilidades em questões de saúde e qualidade de vida – quanto pelas ferramentas que possibilitam ao público 60+ buscar informações para manter-se ativo social, cultural e economicamente.