Entenda o impasse no Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, que teve a gestão transferida para o GHC

Diante do quadro de sucateamento ao longo dos anos do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na zona norte do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde escolheu o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) para fazer a gestão. A instituição do Rio Grande do Sul é uma empresa pública federal e terá 90 dias para assumir a administração. No entanto, a troca de comando provocou impasse com os servidores, que ocupavam áreas estratégicas do hospital carioca há cinco dias e foram retirados pela Polícia Federal e Polícia Militar neste sábado (19).