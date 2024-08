Um desafio sem precedentes aguarda o Grupo Hospitalar Conceição nos próximos meses: assumir o gerenciamento do hospital federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, instituição marcada por problemas administrativos e maus serviços prestados à população. Não se trata de uma iniciativa isolada, mas de um programa de reestruturação dos seis hospitais federais cariocas, todos com problemas semelhantes.