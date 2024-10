Profissionais de Porto Alegre do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) foram impedidos de entrar no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (15). O protesto de trabalhadores da instituição carioca ocorreu após publicação no Diário Oficial da União (DOU) oficializar a transferência de gestão.