Previsto para setembro, equipamento para tratar câncer do Grupo Hospitalar Conceição deve operar em novembro

O acelerador linear de radioterapia ficará no novo Centro de Oncologia e Hematologia. A etapa atual é de treinamento da equipe técnica, no entanto, houve necessidade de ajustes no cronograma durante a instalação das peças, que são importadas

12/10/2024 - 16h33min