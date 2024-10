Os casos de covid-19 estão em tendência de redução no país, de acordo com boletim do Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (17). Há diminuição de novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) para a doença principalmente na Região Centro-Sul, tendência seguida pelo Rio Grande do Sul.