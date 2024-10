O cenário da dengue em 2024 no Rio Grande do Sul é considerado preocupante pelo ritmo de aumento no número de casos confirmados, que já é o maior da série histórica iniciada em 2015. Até esta quarta-feira (16), foram 195.769 confirmações, cinco vezes maior do que o registrado em todo o ano de 2023, com 38.743, conforme painel da Secretaria Estadual de Saúde.