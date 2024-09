Pra cima, Rio Grande Notícia

Novo equipamento de ressonância magnética da Santa Casa de Pelotas é apresentado em cerimônia

Compra do item faz parte de um investimento total de R$ 154,7 milhões destinados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para a área da saúde no Estado

10/09/2024 - 20h20min