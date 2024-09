Após três meses de impactos decorrentes da enchente, o número de transplantes de órgãos no Rio Grande do Sul começou a ser normalizado entre julho e agosto. De janeiro até agosto, foram realizados 156 transplantes de órgãos sólidos (coração, pulmão, rim, pâncreas e fígado) no Estado. Quando consideradas todas as modalidades de transplantes, o número de cirurgias chega a 499.