A fumaça dos incêndios florestais que atingem o Brasil e países vizinhos se dissipou na última semana, trazendo uma melhora da qualidade do ar. A pluma (nuvem de fumaça), no entanto, voltou a circular no Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (30). Ela deve permanecer, pelo menos, até quarta-feira (2), quando a chuva retorna para grande parte do Estado e ajuda a amenizar a situação.