Com o fechamento do Centro Obstétrico do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, desde a enchente, ainda há incertezas sobre o encaminhamento da demanda que era atendida no local. A previsão de reabertura no primeiro trimestre de 2025 foi novamente sinalizada na tarde desta quinta-feira (1º), em reunião na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers). Porém, até lá, novos ajustes serão necessários.